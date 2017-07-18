أمير الباحة يقيم مأدبة غداء تكريماً لسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أقام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، اليوم حفل غداءً ، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ‏، والوفد المرافق اليوم ، وذلك بمنتزه الأمير مشاري بن سعود بغابة خيرة .

وتجول سموهما في أرجاء المنتزه ، واستمعا إلى شرح بالصور عن مراحل تنفيذ الخدمات بالمنتزه من أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط ، فيما تسلم سموهما دليل برامج وفعاليات الصيف بمحافظة بني حسن .

ونوه الأمير حسام والأمير سلطان بما يشهد المنتزه من تطور وخدمات مميزة إلى جانب ما يشهده المنتزه من فعاليات طيلة أيام الصيف ، حاثان عَلَى بذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمات التي يحتاجها الزوار والسياح .

حضر الحفل نائب رئيس الهيئة الدكتور صلاح الطالب ووفد الهيئة المرافق لسموه ومحافظ بني حسن محمد الفايز وأمين وعدد من المسؤولين ،

من جهة اخرى تفقد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار اليوم ، سير العمل في مشروع ترميم وتطوير وإعادة تأهيل قصر بن رقوش الأثري بمنطقة الباحة . واطلع سموه خلال الزيارة على التطورات الجديدة بالقصر ، مستمعاً إلى شرح من شيخ قبيلة بن عامر الشيخ عبدالعزيز بن رقوش عن ماتم انجازه في الموحلة الثالثة والأخيرة للمشروع التي بلغت تكلفتها ثمانية ملايين ريال ، فيما التقطت الصور التذكاريه لسموه مع عائلة بن رقوش .

الجدير بالذكر أن الهيئة وقعت عقد اتفاقية مع المالك الذي قدم القصر دون مقابل لمدة 20 عاماً على أن تقوم الهيئة بترميمه وتطويره، حيث يعد قصر بن رقوش من المعالم التاريخية والسياحية بالمنطقة وأحد أقدم القصور التاريخية متكاملة الخدمات ، حيث تم بناؤه عام 1249هـ ويتكون من خمسة منازل كبيرة بعضها يحتوي على ثلاثة أدوار , إضافة إلى مجلس للقبيلة ومسجد ملحق بالقصر وبئر ماء وفناء داخلي واثنين آخرين حول القصر ، ليشكل منظومة سكنية متكاملة من البيوت وملحقاتها ” إلى جانب المدرسة والمسجد وإسطبلات الخيل وآبار للسقيا وبساتين .

كما قام الأمير سلطان بن سلمان بافتتاح فندق سويس انترناشيونال بمحافظة بلجرشي الذي بلغت تكلفته اكثر من 45 مليون ريال ، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر الفندق محافظ بلجرشي سفر بن سويد ومالك الفندق حاتم بن سعيد الصافي .

فقد قام سموه بقص الشريط إيذاناً بافتتاحه ثم تحول في قاعات وأجواء الفندق وشاهد ما يحتويه من خدمات للنزلاء ، فيما سلم سموه رخصة تشغيل الفندق للمالك .

وابدى سموه اعجابه بالفندق ، موكداً انه احد اهم الروافد التنموية والسياحية لمنطقة الباحة .

رافق سموه خلال الجوله نائب رئيس الهيئة الدكتور صلاح الطالب ووفد الهيئة المرافق لسموه ، ومدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة زاهر الشهري .