إصابة " خطيب الأقصى " برصاص الاحتلال الإسرائيلي - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أصيب خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري برصاص مطاطي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي، لدى قمع احتجاجات فلسطينية في محيط المسجد الأقصى، مساء اليوم الثلاثاء.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعمل في المكان بسبب كثرة عدد المصابين.

وتدور مواجهات في محيط “ الأقصى ” منذ قرار الاحتلال بغلق المسجد ومنع إقامة صلاة الجمعة، على إثر عملية نفّذها 3 فلسطينيين قتل فيها جنديان إسرائيليان واستشهد منفذوها.

وأعاد الاحتلال فتح المسجد جزئيًّا أمس الأول الأحد، لكنه اشترط على المصلين والموظفين الدخول عبر بوابات تفتيش إلكترونية، وهو ما رفضه الفلسطينيون.

ويعتصم الفلسطينيون عند باب الأسباط الذي يبعد عن “ الأقصى ” بـ 50 مترًا فقط، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجًا على وضع بوابات إلكترونية.