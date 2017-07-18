الحبسي: مشهد استقبالي دلالة على معان كثيرة - صحيفة صدى الالكترونية

الحبسي: مشهد استقبالي دلالة على معان كثيرة
أعرب الحارس العماني علي الحبسي عن سعادته البالغة بطريقة الاستقبال التي حظي بها من جماهير وإدارة ولاعبي الهلال.
وكتب الحبسي عبر حسابه على موقع تويتر :” مشهد الاستقبال والترحيب من الجماهير الهلالية والإدارة واللاعبين ، دلالة على معاني كثيرة ستظل عالقة في نفسي طوال فترة تواجدي في هذا الكيان الكبير “.
يذكر أن الهلال وقع عقداً مع الحبسي لمدة 3 سنوات، قادماً من نادي ريدينج الإنجليزي، بعد السماح لأندية دوري جميل بالتعاقد مع حراس أجانب بداية من الموسم المقبل.
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