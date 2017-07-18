 الحبسي: مشهد استقبالي دلالة على معان كثيرة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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الحبسي: مشهد استقبالي دلالة على معان كثيرة

الحبسي: مشهد استقبالي دلالة على معان كثيرة
الرياض(صدى):

أعرب الحارس العماني علي الحبسي عن سعادته البالغة بطريقة الاستقبال التي حظي بها من جماهير وإدارة ولاعبي الهلال.

وكتب الحبسي عبر حسابه على موقع تويتر :” مشهد الاستقبال والترحيب من الجماهير الهلالية والإدارة واللاعبين ، دلالة على معاني كثيرة ستظل عالقة في نفسي طوال فترة تواجدي في هذا الكيان الكبير “.

يذكر أن الهلال وقع عقداً مع الحبسي لمدة 3 سنوات، قادماً من نادي ريدينج الإنجليزي، بعد السماح لأندية دوري جميل بالتعاقد مع حراس أجانب بداية من الموسم المقبل.


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