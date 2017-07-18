مقتل وإصابة 5 جنود بالقوات الخاصة الليبية في بنغازي - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

لقي جنديان بالقوات الخاصة الليبية مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة الصابري ببنغازي.

وأكد مسؤول مكتب الإعلام بالقوات الخاصة الليبية، رياض الشهيبي، في تصريح ” لبوابة الوسط ” مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة الصابري ببنغازي.

وأضاف الشهيبي، أن منطقة سيدي خريبيش بمدينة بنغازي شرق البلاد ” باتت خارج منطقة العمليات العسكرية ” ، موضحًا أن قواتهم تقدمت وفرضت سيطرتها على منطقة سيدي خريبيش بالكامل، مؤكدًا أن ” 98 % من سوق الجريد بات تحت السيطرة ” ، عدا العمارة السكنية التي تحوي محال اللحوم والأحذية والتي يطلق عليها عمارة (عفط)، وهي مواجهة لأقواس الفندق البلدي ومربع المقاهي.