بالفيديو.. نيرمين محسن تهنئ صناع فيلم " خميس وجمعة " في الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. نيرمين محسن تهنئ صناع فيلم ” خميس وجمعة ” في الإمارات
نشرت الممثلة نيرمين محسن فيديو عبر سناب شات، مع الفنان الكوميدي طارق العلي، خلال تواجدهما في الإمارات، للترويج لفيلمه الكوميدي ” خميس وجمعة ” ، وطلبت نرمين من العلي أن يوجه كلمة لجمهوره في أبها، ليرد العلي: ” أبها البهية ، أهلها طيبين ” .
وتواجد الفنان الكوميدي طارق العلي حالياً في إمارة دبي للعرض الأول الترويجي لفيلمه الكوميدي ” خميس وجمعة ” ، استعداداً لإطلاق العمل في جميع دور العرض السينمائية بدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، اعتباراً من 20 الجاري، وذلك ضمن الخطة الترويجية التي وضعتها الشركة المنتجة ” فروغي ” للإنتاج الفني والمسرحي.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 925 ] نشر منذ 1 ساعة
سماجة في سماجة
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17505 ] نشر منذ 23 دقيقة
أجل خرب الفلم😂😂😂😂