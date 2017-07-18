بالفيديو.. نيرمين محسن تهنئ صناع فيلم " خميس وجمعة " في الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الممثلة نيرمين محسن فيديو عبر سناب شات، مع الفنان الكوميدي طارق العلي، خلال تواجدهما في الإمارات، للترويج لفيلمه الكوميدي ” خميس وجمعة ” ، وطلبت نرمين من العلي أن يوجه كلمة لجمهوره في أبها، ليرد العلي: ” أبها البهية ، أهلها طيبين ” .

وتواجد الفنان الكوميدي طارق العلي حالياً في إمارة دبي للعرض الأول الترويجي لفيلمه الكوميدي ” خميس وجمعة ” ، استعداداً لإطلاق العمل في جميع دور العرض السينمائية بدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، اعتباراً من 20 الجاري، وذلك ضمن الخطة الترويجية التي وضعتها الشركة المنتجة ” فروغي ” للإنتاج الفني والمسرحي.