بالفيديو.. قطار الحرمين السريع يصل جدة لأول مرة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وصل قطار الحرمين السريع إلى محطة محافظة جدة، اليوم لأول مرة، وذلك استمراراً للتجارب التشغيلية للقطار.

ونشر الحساب الرسمي للخطوط الحديدية، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو قصير وثق لحظة وصول القطار للمحطة.

يذكر أن مشروع قطار الحرمين الممتد بطول 450 كيلو مترا عبارة عن خط حديدي كهربائي يربط المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية) لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والمواطنين والمقيمين.

ويقطع المسافة بينهما خلال ساعتين، وصمم لخدمة 60 مليون راكب سنوياً من خلال 35 قطارا مجهزة بأفضل وسائل الراحة ويعمل وفق أحدث نظم التشغيل العالمية.