بالفيديو.. قطار الحرمين السريع يصل جدة لأول مرة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. قطار الحرمين السريع يصل جدة لأول مرة
وصل قطار الحرمين السريع إلى محطة محافظة جدة، اليوم لأول مرة، وذلك استمراراً للتجارب التشغيلية للقطار.
ونشر الحساب الرسمي للخطوط الحديدية، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو قصير وثق لحظة وصول القطار للمحطة.
يذكر أن مشروع قطار الحرمين الممتد بطول 450 كيلو مترا عبارة عن خط حديدي كهربائي يربط المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية) لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والمواطنين والمقيمين.
ويقطع المسافة بينهما خلال ساعتين، وصمم لخدمة 60 مليون راكب سنوياً من خلال 35 قطارا مجهزة بأفضل وسائل الراحة ويعمل وفق أحدث نظم التشغيل العالمية.
• وصول #قطار_الحرمين السريع إلى محطة محافظة جدة هذا اليوم لأول مرة استمراراً للتجارب التشغيلية. pic.twitter.com/3PUgsufBD7
— #الخطوط_الحديدية SRO (@Saudi_Railways) July 18, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29903 ] نشر منذ 3 ساعات
ممتاز ,,
,, ربنا يوفق العاملين على راحة المواطنين والمقيمين , كل خير وبركه ,, آمين ,,
د ماجد[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 3 ساعات
ارجو الأنتباه من ايادي العبث من مقيمين او معتمرين او غيرهم ووجود كاميرات من يكسر او يحطم او يخرب يدفع قبل مايطس