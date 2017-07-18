سفير مصر بالمملكة يطالب المخالفين بسرعة المغادرة قبل انتهاء المهلة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

طالب ناصر حمدي سفير مصر بالمملكة، المقيمين المصريين المخالفين بالاستجابة لمبادرة ” وطن بلا مخالف ” بالمملكة خلال المهلة المحددة والتي تنتهي فى 24 يوليو الجاري.

وشدد على أهمية التوجه إلى مقر القنصلية العامة في الرياض لاستخراج وثائق السفر لمن ليس بحوزته جواز سفره للمغادرة طواعية من المملكة بعد إصدار تأشيرة الخروج النهائي من الجوازات السعودية، للاستفادة من الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وأشار السفير المصري إلى أنه تم إصدار 21 ألفا و146 تأشيرة خروج نهائي للمواطنين المصريين المستفيدين من حملة ” وطن بلا مخالف ” ، وذلك خلال فترة الحملة التى بدأت اعتباراً من 29 مارس وحتى 12 يوليو الجاري.