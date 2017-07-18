سفير مصر بالمملكة يطالب المخالفين بسرعة المغادرة قبل انتهاء المهلة - صحيفة صدى الالكترونية

سفير مصر بالمملكة يطالب المخالفين بسرعة المغادرة قبل انتهاء المهلة
طالب ناصر حمدي سفير مصر بالمملكة، المقيمين المصريين المخالفين بالاستجابة لمبادرة ” وطن بلا مخالف ” بالمملكة خلال المهلة المحددة والتي تنتهي فى 24 يوليو الجاري.
وشدد على أهمية التوجه إلى مقر القنصلية العامة في الرياض لاستخراج وثائق السفر لمن ليس بحوزته جواز سفره للمغادرة طواعية من المملكة بعد إصدار تأشيرة الخروج النهائي من الجوازات السعودية، للاستفادة من الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
وأشار السفير المصري إلى أنه تم إصدار 21 ألفا و146 تأشيرة خروج نهائي للمواطنين المصريين المستفيدين من حملة ” وطن بلا مخالف ” ، وذلك خلال فترة الحملة التى بدأت اعتباراً من 29 مارس وحتى 12 يوليو الجاري.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29903 ] نشر منذ 3 ساعات
خير ان شاء الله ,,
ابوعبدالرحمن[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
بس تعالو بني مالك في جده وعند دوار الدراجه وايش اخبار الحبوش والصومال
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17505 ] نشر منذ 14 دقيقة
عزيزي المخالف:
غادر الله يرحم أمك غادر
أشغلونا بالرسايل كل شوي رسالة
وأفز على بالي الراتب😂😂😂😂