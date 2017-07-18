أوروجواي توفر " الحشيش " بالصيدليات للترفيه - صحيفة صدى الالكترونية

أوروجواي توفر ” الحشيش ” بالصيدليات للترفيه
كشفت دولة أوروجواي، عن استعدادها لتوفير بيع ” الحشيش ” بالصيدليات لأغراض الترفيه، وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية.
وكان معهد الدولة المكلف، صدق بتنظيم بيع القنب الهندي ” إيرككا ” والإشراف عليه في البلاد، وعلى بيعه في الصيدليات.
وانضمت 16 صيدلية تستوفي كل المعايير اللازمة إلى الشبكة التي ستتولى بيعه بسعر 1.30 دولار للجرام الواحد، في حدود 5 ريالات.
ابو تركي[ عدد التعليقات: 684 ] نشر منذ 4 ساعات
😂😂😂😂
بيتكاثرون الدلوخ
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29903 ] نشر منذ 3 ساعات
وهو فيه عندهم شي محرم اصلا ً ؟؟؟
abdul[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 2 ساعتين
الدراسات الوطنية التي اجريت هنا علي نطاق واسع تشير ان تعاطي المخدر ماريجوانا اقل ضررا للرئتين والجهاز التنفسي من التعرض للتدخين السجاير. في امركا وحدها تتسبب تدخين التبغ الي حوالي نصف مليون وفيات سنويا اي بمعدل واحد من كل خمس وفيات في امركا سببه السجاير. السبب الذي لم يتم تجريم التدخين هو ان مزارعين كثر وعوائلهم تعتمد حياتهم علي زراعة التبغ وخاصة في الولايات الشرقية والجنوبية مثل فرجينياتين،،كارولاينا الشمالية،، كنتاكي،، جورجيا. فالذي يحرم المخدرات- ان لم يكن تابع لفلاحي التبغ- عليه ان يحرم تعاطي السجاير ايضا. لانه ثبت علميا انها اكثر ضررا . ومن الناحية المالية مايصرفه المرئ في شراء الماريجوانا هو نفس المبلغ او اقل بقليل مما يصرفه في شراء المارلبورو او نوبورت النعناعي. لا ادري اذا النوبورت غزي اسواق المملكة بعد، الا انه اكثر مبيعا هنا بعد مارلبورو. علم لا ينفع وجهل لا يضر.هههه
abdul[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 2 ساعتين
الدراسات الوطنية التي اجريت هنا علي نطاق واسع تشير ان تعاطي المخدر ماريجوانا اقل ضررا للرئتين والجهاز التنفسي من التعرض للتدخين السجاير. في امركا وحدها تتسبب تدخين التبغ الي حوالي نصف مليون وفيات سنويا اي بمعدل واحد من كل خمس وفيات في امركا سببه السجاير. السبب الذي لم يتم تجريم التدخين، او احد الاسباب، هو ان مزارعين كثر وعوائلهم تعتمد حياتهم علي زراعة التبغ وخاصة في الولايات الشرقية والجنوبية مثل فرجينياتين،،كارولاينا الشمالية،، كنتاكي،، جورجيا. فالذي يحرم المخدرات- ان لم يكن تابع لفلاحي التبغ- عليه ان يحرم تعاطي السجاير ايضا. لانه ثبت علميا انها اكثر ضررا . ومن الناحية المالية مايصرفه المرئ في شراء الماريجوانا هو نفس المبلغ او اقل بقليل مما يصرفه في شراء المارلبورو او نوبورت النعناعي. لا ادري اذا النوبورت غزي اسواق المملكة بعد، الا انه اكثر مبيعا هنا بعد مارلبورو. علم لا ينفع وجهل لا يضر.هههه
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17505 ] نشر منذ 2 ساعتين
عجوز تنصح ولدها تقول:
إذا تبغى تتزوج الثانية
شل وراها الثالثة على طول عشان تبرد قلب الأولى وتقرص الثانية
وتخوف الثالثة من الرابعة.
مدرب برشلونة أغمى عليه من الخطة وراح للصيدلية هذي
ههههههههههههههه
😂😂😂😂😂
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17505 ] نشر منذ 49 دقيقة
سعودي اشترى دخان من البقالة وهو طالع قرا على علبة الدخان التدخين يؤدي الى -الضعف الجنسي- رجع للبقالة’. وقال ليه ياخي وين حق السرطان ..
^
^
شعب عادي يموت بس أهم شي ﻻتلعب في الاعدادات
😂😂
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه