أوروجواي توفر " الحشيش " بالصيدليات للترفيه - صحيفة صدى الالكترونية

مونتفيدو(صدى):

كشفت دولة أوروجواي، عن استعدادها لتوفير بيع ” الحشيش ” بالصيدليات لأغراض الترفيه، وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وكان معهد الدولة المكلف، صدق بتنظيم بيع القنب الهندي ” إيرككا ” والإشراف عليه في البلاد، وعلى بيعه في الصيدليات.

وانضمت 16 صيدلية تستوفي كل المعايير اللازمة إلى الشبكة التي ستتولى بيعه بسعر 1.30 دولار للجرام الواحد، في حدود 5 ريالات.