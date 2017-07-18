الأردن يطالب بعقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

طالب الأردن اليوم الثلاثاء، بعقد دورة طارئة للاتحاد البرلماني العربي لبحث آخر التطورات والمستجدات والتصدي للانتهاكات الاسرائيلية ضد الحرم القدسي المبارك.

وأكد رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة في برقية بعثها إلى رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، ضرورة عقد هذه الدورة بأقصى سرعة ليتسنى للأعضاء كافة الوقوف بحزم للحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

وطالب بتقديم كل دعم للحفاظ على دور العبادة في المدينة المقدسة، والتنبه لخطورة الإجراءات الاسرائيلية التي تزيد من ردود الفعل والانتقام وتسبب التوتر في المنطقة.