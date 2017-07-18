⁠⁠⁠⁠⁠انخفاض تأشيرات العمالة الوافدة بنسبة 29% - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

انخفضت التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص بنسبة 29% إلى 1.4 مليون تأشيرة بنهاية عام 2016، مقارنة مع 1.97 مليون عام 2015، حسبما أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن الوزارة أن هذا يأتي بعد ربط الاستقدام ببرنامج التوظيف ” طاقات ” ، حيث يتم التحقق من عدم وجود كفاءات متاحة من المواطنين، قبل أن تمنح منشآت القطاع الخاص تأشيرات استقدام من الخارج.

وأشار التقرير إلى أن تأشيرات العمالة المنزلية ارتفعت خلال عام 2016، بنسبة 14 % مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل إلى 1.14 مليون تأشيرة، وارتفعت التأشيرات الصادرة للجهات الحكومية بنسبة 81 % بعدد 142.8 ألف تأشيرة.

والجدول التالي يوضح تطور التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص والحكومي والعمالة المنزلية: