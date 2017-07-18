كونتي يعد فابريجاس بدور أكبر في تشيلسي الموسم القادم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد المدير الفني لفريق نادي تشيلسي الإنجليزي أنطونيو كونتي، للاعبه سيسك فابريجاس رغبته في بقائه مع البلوز، متعهدا له باللعب بشكل أكثر انتظاما الموسم القادم.

وذكرت صحيفة “إيفينينج ستاندارد” الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أنه كانت هناك شكوك لأشهر بشأن مستقبل لاعب خط الوسط الإسباني في ستامفورد بريدج خاصة بعد التعاقد مع تيموي باكايوكو القادم من موناكو الفرنسي مقابل 40 مليون إسترليني من أجل اللعب إلى جانب نجولو كانتي.

وبحسب تقارير فإن مدرب تشيلسي اعترف لفابريجاس (30 عاما) بأنه كان يتعين أن يلعب أكثر في مشوار الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وبدأ فابريجاس 18 مباراة فقط من أصل 37 مشاركة حيث كان معظمهم في الشوط الثاني من مشوار تشيلسي نحو اللقب.

وعلى الرغم من افتقاده إلى الدقائق إلا أن نجم أرسنال وبرشلونة سابقا تمكن أيضا من إحراز سبعة أهداف و13 تمريرة حاسمة في كافة المنافسات.