" كاسانو " يتراجع عن قرار اعتزاله بعد ساعات من إعلانه - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن المهاجم الدولي الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو، تراجعه عن اعتزال كرة القدم بعد ساعات من قراره، معربًا عن تطلعه للاستمتاع مع فريقه الجديد فيرونا الذي انتقل إلى صفوفه قبل أسبوع.

وأوضح كاسانو – العائد مجددا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في مؤتمر صحفي – عدوله عن قرار الاعتزال بسبب ظروفه العائلية، لافتا إلى أن مباراتان فقط ستكونان كافيتين لنسيان هذا الموضوع. من جانبه، أكد نادي فيرونا أنه سيقوم بكل ما هو ممكن لجعل عائلة كاسانو قريبة منه.

يشار إلى أن فيرونا هو النادي الثامن في مسيرة كاسانو الذي خاض 39 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي (10 أهداف)، لكن يبقى روما وريال مدريد الإسباني وميلان وإنتر أبرز المحطات خلال مشواره الطويل الذي بدأ عام 1997.

وأحرز كاسانو ألقابا عدة خلال مسيرته حيث توج بطلاً للدوري الإسباني مع ريال عام 2007 وللدوري والكأس السوبر الإيطاليين مع ميلان عام 2011، فيما كان لقبه الوحيد مع روما الكأس السوبر عام 2001.