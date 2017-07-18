التعاون الإسلامي تؤكد استمرار جهودها للتوصل إلى مصالحة وطنية بالعراق - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الثلاثاء على استمرار المنظمة في جهودها للتوصل لمصالحة وطنية لجميع أطياف ومكونات الشعب العراقي وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الحكومة العراقية لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية في بغداد (مكة 2) .. مشددا على موقف المنظمة الثابت الداعم لوحدة العراق وسيادته ووحدة أراضيه.

جاء ذلك في رسالة خطية بعث بها العثيمين إلى وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري ، قام بتسلميها السفير الدكتور طارق علي بخيت مدير عام الشؤون السياسية في المنظمة وذلك بمقر الخارجية العراقية ببغداد.

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة ، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه مساء اليوم ، بأن العثيمين جدد في رسالته التهنئة للعراق قيادة وحكومة وشعبا على الانتصار الذي حققه العراق في دحر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل .. كما جدد التزام المنظمة لدعم العراق في جهوده لإعادة إعمار الموصل وبقية المدن المحررة.

ومن جانبه .. أشاد وزير الخارجية العراقي بالدعم الذي يحظى به العراق من المنظمة ومؤسساتها المختلفة..مؤكدا في هذا الصدد أهمية مواصلة المنظمة لجهودها في تحقيق المصالحة الوطنية واعادة إعمار الموصل وبقية المدن العراقية المحررة كما أكد على الدور المهم للمنظمة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وعلى صعيد آخر .. التقى السفير بخيت والوفد المرافق له بالأمين العام لمجلس الوزراء العراقي الدكتور مهدي العلاق وجرى خلال اللقاء بحث السبل الممكنة لدعم العراق في مرحلة إعادة الإعمار.