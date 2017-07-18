وزير إسباني بعد اعتقال رئيس اتحاد كرة القدم: لا أحد فوق القانون - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد (صدى):

أكد وزير التعليم والثقافة والرياضة الإسباني، إنييجو منديز دي فيجو، بعد علمه باعتقال رئيس اتحاد كرة القدم ببلاده أنخل ماريا فيار، أنه لا أحد فوق القانون أو لا يمكن المساس به.

وقال إنييجو -في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم الثلاثاء، ” علينا الانصياع لما يقوله القضاة والمحاكم.. ويجب الالتزام بالقوانين فهي تطبق على الجميع ولا يوجد أحد فوق القانون ” .

وأشار الوزير إلى أن القضية قد تكون بدأت نتيجة بلاغ مقدم من المجلس الأعلى للرياضة وتم توجيهه إلى النيابة العامة نظرًا لعدم إرسال أموال تم جمعها لمساعدة هاييتي بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له في 2010.

واعتقل فيار صباح اليوم برفقة آخرين في إطار عملية لمكافحة الفساد بأمر من المحكمة الوطنية..ومن بين التهم الموجهة للمعتقلين الاختلاس والفساد وتزوير مستندات، وجميعها تخص تنظيم مباريات دولية.

وكان فيار قد انتخب في مايو الماضي للمرة الثامنة لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم لفترة تستمر لأربعة أعوام، ويشغل فيار المنصب منذ 29 عاما.