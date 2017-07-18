ترامب بعد فشل إصلاح " أوباما كير " : الديمقراطيون خذلونا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الديمقراطيين من المعارضة، لفشل مشروع قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية في مجلس الشيوخ.

وأقرت قيادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ مساء أمس الإثنين، بعدم وجود دعم كاف بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب المحافظ، والبالغ عددهم 52، لدفع الإجراء في المجلس المؤلف من 100 مقعد.

ولم يؤيد أي من 46 من الديمقراطيين من ذوى الاتجاهات اليسارية، واثنين من المستقلين اليساريين، إجراء مجلس الشيوخ.

وقال ترامب في تغريدة له اليوم الثلاثاء: ” لقد خذلنا جميع الديمقراطيين وعدد قليل من الجمهوريين، لقد كان معظم الجمهوريين مخلصين ورائعين وعملوا بجد حقاً، سوف نعود! ” .

وكان الديموقراطيون قد أعلنوا في أكثر من مناسبة أنهم لن يدعموا أي جهود مبذولة لإلغاء قانون الرعاية الصحية الحالي، لكنهم أبدوا استعدادهم للعمل مع الجمهوريين لتطويره.