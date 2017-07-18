ترامب بعد فشل إصلاح " أوباما كير " : الديمقراطيون خذلونا - صحيفة صدى الالكترونية

ترامب بعد فشل إصلاح ” أوباما كير ” : الديمقراطيون خذلونا
انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الديمقراطيين من المعارضة، لفشل مشروع قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية في مجلس الشيوخ.
وأقرت قيادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ مساء أمس الإثنين، بعدم وجود دعم كاف بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب المحافظ، والبالغ عددهم 52، لدفع الإجراء في المجلس المؤلف من 100 مقعد.
ولم يؤيد أي من 46 من الديمقراطيين من ذوى الاتجاهات اليسارية، واثنين من المستقلين اليساريين، إجراء مجلس الشيوخ.
وقال ترامب في تغريدة له اليوم الثلاثاء: ” لقد خذلنا جميع الديمقراطيين وعدد قليل من الجمهوريين، لقد كان معظم الجمهوريين مخلصين ورائعين وعملوا بجد حقاً، سوف نعود! ” .
وكان الديموقراطيون قد أعلنوا في أكثر من مناسبة أنهم لن يدعموا أي جهود مبذولة لإلغاء قانون الرعاية الصحية الحالي، لكنهم أبدوا استعدادهم للعمل مع الجمهوريين لتطويره.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17505 ] نشر منذ 5 ساعات
أنا من رايي إنك تشوف لك وظيفة ثانية من الحين
قبل التقليييييييييعة🤗😐🤗
abdul[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 4 ساعات
والأدْهي والأمَر انه بينقلع بعد ما عبّي هو وبنته ايفنايكا طائرتهم الرئاسية بشوالات من نصف ترليون ريالات/ دولارات من ابو فئات ١٠ و٢٠ و١٠٠ و حتي ٥٠٠ ريال نقدا وعدا في رحلته الاخيرة للرياض. هذا المبلغ يعيّش ترامب وعشيرته مليونديرات الي يوم القيامة.