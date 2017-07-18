شاب يبتز طالبا بصور مخلة ويهتك عرضه في الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

نظرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة شاب خليجي يبلغ من العمر 23 عاماً، ابتز طالباً بعد تصويره في أوضاع مخلة بعد أن انتحل صفة فتاة وأقنعه بإرسال صور وفيديوهات له، وقام بهتك عرض الطالب بالإكراه في سيارته.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأنه تلقى طلب إضافة على تطبيق “ بلاك بيري ماسنجر ” من امرأة وأرسل لها صورا وفيديوهات له، وبعدها بفترة تلقى طلب إضافة من المتهم الذي أخبره بأنه يعرف قصته مع تلك المرأة وسوف يساعده على حل المشكلة مقابل 7000 درهم.

وأضاف أنه ظل يتواصل مع المتهم بعدها، وأقنعه الأخير بأنه حصل على الفيديوهات والصور وأتلف الهاتف، ونشأت بينهما علاقة صداقة وكان يلتقيه في مراكز تجارية، إلى أن أرسل له رسالة يخبره أنه لا يزال يحتفظ بالصور والفيديوهات، وطلب لقاءه وركب معه سيارته، وبدأ يتحرش به، وحاول المجني عليه منعه.

وأشار المجني عليه إلى أنه انقطع فترة عن المتهم إلى أن تواصل معه الأخير عبر تطبيق “ واتس آب ” وطلب مقابلته، فرفض، ما دفع المتهم إلى تهديده بنشر الصور.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه، وتهديد شخص بإسناد أمور خادشة للشرف باستخدام وسيلة تقنية المعلومات.