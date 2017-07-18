رئيس جنوب السودان يعلن الطوارئ في مسقط رأسه - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

قال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس سلفا كير أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في ولاية جوريال مسقط رأسه؛ حيث تستعر اشتباكات منذ شهور بين ميليشيات قبلية.

وقال مايكل مكوي الذي يشغل أيضاً منصب وزير الإعلام، إنه سيتم منح الجيش صلاحيات لوقف القتال في الولاية وإن السلطات ستعلق حقوق المواطنين لكنه لم يوضح أي الحقوق سيتم تقييدها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بمقتل عشرات الأشخاص في القتال بالولاية الواقعة بشمال البلاد لكن لم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من عدد القتلى.

وأوضح المتحدث الرئاسي، أن حالة الطوارئ ستطبق أيضاً في مناطق تونج وواو وأويل ايست المجاورة للولاية.