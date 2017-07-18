المغني البريطاني إد شيران يقاطع تويتر بسبب انتقادات له - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تفاجأ متابعو نجم الموسيقى البريطاني، إد شيران على موقع تويتر، باختفاء صفحة حسابه الرسمي، ما أثار تكهنات بأنه ابتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أبدى استياءه من إساءات موجهة إليه من خلالها.

وكان المغني البريطاني الذي احتل ألبومه (ديفايد) أعلى المراكز في الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر صريحا في إعلان استياءه من موقع تويتر وقال لصحيفة صن البريطانية إنه ليس سوى ” أشخاص يقولون كلاما سيئا ” .

وجاء اختفاء شيران من على موقع تويتر بعد ظهوره في أولى حلقات الموسم الجديد من مسلسل (جيم اوف ذا ثرونز) والذي تعرض بسببه لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.