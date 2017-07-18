برلين تتحقق في اعتقال القوات العراقية لمراهقة داعشية ألمانية - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

صرح ممثلو الادعاء الألماني، اليوم الثلاثاء، ” أنهم يتحققون من تقارير عن أن مراهقة ألمانية تبلغ من العمر 16 عاماً يجري التحقيق معها لدعمها تنظيم داعش كانت ضمن 5 نساء اعتقلن في مدينة الموصل العراقية ” .

وأعلنت القوات العراقي الأسبوع الماضي النصر على تنظيم داعش في الموصل رغم استمرار الاشتباكات في أجزاء من المدينة القديمة.

ونشرت صحيفة دي فيلت ” أن النساء 5 اعتقلن أثناء العمليات العسكرية بالمدينة وذكرت اسم المراهقة الألمانية ليندا فقط ” .

وأوضح لورينتس هسه ممثل الادعاء في ولاية ساكسونيا، أن المسؤولين يحققون فيما إذا كانت المراهقة البالغة 16 عاماً من العمر هي نفسها التي فقدت الصيف الماضي من بلدة بولسنيتس الصغيرة قرب مدينة دريسدن بشرق ألمانيا، وفتحت السلطات تحقيقاً بشأن الفتاة لمزاعم عن اتصالها بجماعة متشددة للتحضير لعمل إرهابي محتمل.

وقال مصدر من وزارة الخارجية الألمانية، ” إن الوزارة تطلب معلومات عن جنسيات النساء المعتقلات في الموصل ” ، مضيفًا أن ” أي شخص يحمل جواز سفر ألمانيا ستقدم له مساعدة قنصلية ” .