 بالأسماء.. صدور حركة نقل وتكليف 314 قائدًا ووكيلًا بتعليم الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 18

    يوليو

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بالأسماء.. صدور حركة نقل وتكليف 314 قائدًا ووكيلًا بتعليم الرياض

بالأسماء.. صدور حركة نقل وتكليف 314 قائدًا ووكيلًا بتعليم الرياض
عبدالرحمن الزهراني(صدى):

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع حركة نقل وتعيين 314 قائدًا ووكيلاً للمدارس التابعة للإدارة .

وشملت الحركة نقل وتكليف 270 قائدًا ووكيلاً للمدارس الحكومية فيما تم ترشيح 44 قائدًا للمدارس الأهلية .

ووجه الدكتور المانع قادة المدارس المنقولين أو المكلفين إخلاء طرفهم والمباشرة في مدارسهم المنقولين لها عن طريق بوابة الرياض التعليمية ، علما بأن إخلاء طرفهم والمباشرة ستكون عن طريق مديري مكاتب التعليم أما وكلاء المدارس فسيكون إخلاء طرفهم والمباشرة عن طريق قادة المدارس .

وفيما يلي رابط أسماء القادة ووكلاء المدارس المكلفين والمنقولين : من هنا .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 29885 ] نشر منذ 20 دقيقة

خير خير ,,

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