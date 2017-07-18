⁠⁠⁠⁠⁠" أرامكو الطبي " يعلن وظائف صحية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وأبرز المركز، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- سكرتير طبي أول: شهادة الدبلوم في مجال ذي صلة، مع وجود خبرات سابقة.

2- أخصائي مساعد بإدارة المخاطر الصحية: درجة البكالوريوس في التمريض، أو في مجال الرعاية الصحية ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

3- أخصائي الوقاية من العدوى: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، أو الرعاية الصحية، المجال السريري)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يوليو 2017م.

وأشار إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنـــــا)