افتتاح المتحف السعودي بالقرية الفرعونية المصرية الخميس - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تشهد القرية الفروعونية يوم الخميس المقبل، افتتاح متحف المملكة العربية السعودية للزوار، تحت رعاية دكتور عبدالسلام رجب رئيس مجلس إدارة القرية.

وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام بالقرية الفرعونية في مصر، راندا الشيخ لـ ” صدي ” ، إن المتحف يحتوي على معلومات وصور عديدة عن كل ما يتعلق بالمملكة، مثل السيرة الذاتية للملك عبدالعزيز والملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله والملك سلمان، وكذلك تاريخ انشاء المملكة.

ومن المقرر أن يعرض المتحف أيضًا الزي السعودي وأشهر الأكلات والمدن ومعلومات وصور عن العلاقات المصرية السعودية والتعليم والاقتصاد والعادات والتقاليد والفلكلور السعودي وأشهر العلماء والشخصيات العامة من رجال ونساء، بالاضافة الي مجسمات عن الحرمين الشريفين.

ومن اللوحات المعروضه في المتحف: