الزعاق: بدأت اليوم «جمرة القيظ» وتستمر لمدة 40 يوما - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم الثلاثاء: ” بدأت اليوم في منطقة الشرق الأوسط جمرة القيظ، وهي ظاهرة موسمية تشهدها المملكة والخليج تشتد فيها الحرارة على الخليج خلال 40 يوما القادمة.. وتزيد الحرارة على المسطحات المائية ” .

وبدخول موسم مربعانية القيظ يكون فصل الصيف الحار قد دخل فعلاً ويتزامن مع مشاهد نجمة الثريا مع الصفرة قبيل شروق الشمس في الجهة الشرقية ويتمثل دخولها بهبوب ريح شمالية غربية مشوبة بالسموم غير رتيبة في أول موسمها مع كثرة الزوابع الترابية.

وتمتاز بالرتابة حيث تهب الرياح مع طلوع الشمس ويشتد عصفها بالتدريج مع اشتداد الحرارة ثم تهدأ مع غياب الشمس ويترسب الغبار على الأشياء.

ويصل الإشعاع الشمسي أقصاه وقت الظهيرة بينما يبلغ الإشعاع الأرضي أقصاه بعد الظهر بساعتين تقريبا مع ملاحظة أن الإشعاع الشمسي يبدأ بشروق الشمس وينتهي بغروبها بينما الإشعاع الأرضي يظل طول اليوم ويبلغ أقصاه بعد الظهر وأدناه قبل شروق الشمس.