⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. نشطاء يتداولون مقطع لأطفال صم وبُكم يتعلمون القرآن بالمسجد النبوي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعدد من الأطفال يتعلمون القرآن والسنة النبوية على يد شيوخهم في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

وأظهر مقطع الفيديو إحدى حلقات تحفيظ القرآن والحديث لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم بالمسجد النبوي، حيث يعلِّم الشيخ الأطفال بلغة الإشارة.

وأشاد متداولو الفيديو بالحرص على تعليم ذوي الاحتياجات القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وتخصيص حلقات ومعلمين لهم بالمسجد النبوي، داعين إلى توفير كافة المتطلبات لذوي الاحتياجات والعمل على دمجهم بالمجتمع.

يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفر قسماً يُعنى بتعليم القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، من الصم والبكم والمكفوفين، وغيرهم.