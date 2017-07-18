بالصور.. أمانة المدينة تزيل 3 مزارع وعدد من التعديات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة مُمثلة في البلديات الفرعية والضواحي، مزرعتين مُخالفتين بطريق حائل والعوينة تقعان ضمن نطاق بلدية العاقول، وتحتويان على عدد من النخيل وخزان اسمنتي وشبوك وأسلاك شائك.

وتم إزالة عدد من الأحواش والغرف المُكتملة وغير مكتملة البناء في سدر التابعة لبلدية العاقول، بالإضافة إلى إزالة أسلاك شائكه وشبوك وعقوم ترابية، كما قامت بلدية العيون بإزالة مزرعة مُخالفة بطريق الخليل، بحضور مندوب الحماية الأمنية.

وقال وكيل أمين منطقة المدينة المنورة لشؤون البلديات الفرعية والضواحي المُكلف المهندس أحمد يغمور: إن الأمانة ماضية في إزالة مثل هذه التعديات محذراً المواطنين عدم التعدي على الأراضي سواءً بالتسوير أو بالبناء ” .

وتابع أن قنوات الأمانة تستقبل البلاغات عما يلاحظ من تعديات من خلال الاتصال بالرقم الموحد لعمليات الأمانة 940 أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية (Android وApple store) أو عبر حساب الأمانة في التواصل الاجتماعي (AmanaAlmadinah @).