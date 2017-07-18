مجهول يطمس كاميرا " ساهر " بصبغة حمراء في الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

تكثف الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة من خلال شعبة التحرّيات والبحث الجنائي بحثها عن شخص قام بطمس جهاز الرصد الآلي للسرعة ” ساهر ” .

وتلقت عمليات دوريات الأمن، بلاغات من مواطنين عن تعرض جهاز الرصد الآلي للسرعة بالرش بمادة صبغية حمراء اللون على الجهاز الواقع على طريق الباحة القرى مقابل مجمع الباحة مول بالفرعة .

يذكر أن أجهزة الرصد الآلي تعمل علي التقاط كل ما تقع عليه عدسة الكاميرا ولا يقتصر دورها على الرصد فقط والتسجيل وقت انطلاق الفلاش، وكانت إدارة مرور الباحة أدخلت نظام الرصد الآلي في طرق وشوارع المحافظة، وساهم بشكل كبير في التقليل من السرعات والحد من الحوادث الناتجة عنها .