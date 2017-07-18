حرس الحدود تنجح في انتشال جثة شاب غرق بشاطئ البريكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نجحت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، ممثلة بقوة مراكز حرس الحدود بمحافظة بدر من انتشال جثة شاب بالعقد الثاني من العمر غرق بمنطقة شاطئ البريكة بالقرب من موقع الثلجة وتم نقل الجثة عن طريق فرق البحث والإنقاذ لمستشفى بدر العام .

وأوضح المقدم تركي بن حسين القحطاني، الناطق الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً صباح أمس الاثنين من أحد المواطنين يفيد بتعرض شخص لحالة غرق أثناء ممارستة هواية السباحة في موقع غير مخصص للسباحة.

وأضاف ” القحطاني ” على الفور انتقلت فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية لموقع الحادثة للبحث عن المفقود وبمسح الموقع لم يعثر عليه في حينه وعلى ذلك تم توسيع نطاق البحث حتى تم العثور على الغريق في اليوم التالي وانتشال جثته من قبل فرق حرس الحدود، تغمده الله بواسع رحمته، ونقله بواسطة سيارة إسعاف حرس الحدود إلى مستشفى بدر العام.

ودعا المتنزهين ومرتادي البحر إلى ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامه البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة لها وعدم المخاطرة بالسباحة في المواقع المحظورة والممنوعة حرصا على سلامة الجميع.

كما حث أولياء الأمور على مراقبة أطفالهم وعدم الغفلة عنهم أثناء التنزه وممارسة السباحة مطالبا بالتواصل مع عمليات حرس الحدود عبر الرقم 994 للإبلاغ عن أي حالة طارئة، لا سمح الله.