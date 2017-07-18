بالصور.. إزالة أحواش مخالفة على مساحة 9 آلاف متر بدائري الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

تمكنت أمانة الطائف ممثلةً في بلدية غرب الطائف الفرعية من إزالة تعديات على أراض حكومية بيضاء بطريق الملك فهد الدائري وحي الصخرة، وشملت الإحداثات أحواشا وصنادق وشبوكا للأغنام وغرفا من الزنك بهدف الاستيلاء على مجموعة من الأراضي بمواقع متجاورة وتقدر مساحة التعديات على الأراضي بأكثر من 9 آلاف متر مربع، وبمشاركة قوة أمنية.

من جانبه قال الدكتور عبدالله الغامدي وكيل الخدمات: إن الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية تسعى وبتوجيه من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل للقضاء التام على ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الحكومية البيضاء، وملاحقة لصوص الأراضي من خلال تنفيذ برامج للمتابعة المستمرة والغزالة الفورية لأي إحداث غير نظامي.

يشار إلى أن كافة البلديات الفرعية (11 بلدية) والبلديات المرتبطة(10 بلديات) تعمل على تكثيف البرامج الرقابية على مخالفات المباني، والحفاظ على الأراضي الحكومية البيضاء وأراضي الغير، وقد تم مؤخراً دعم كافة البلديات الفرعية بمعدات وآليات تساعدها على سرعة المباشرة والإنجاز لإزالة التعديات أولاً بأول.