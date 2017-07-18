بالفيديو.. وافد سوري يبتز مواطنة مقابل توظيفها - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 10 دقائق 1٬099 2 الاخبار المحلية بالفيديو.. وافد سوري يبتز مواطنة مقابل توظيفها طلال الغامدي(صدى): تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوافد سوري يبتز مواطنة مقابل توظيفها. أظهر مقطع الفيديو، محادثة بين وافد سوري ومواطنة عبر الـ ” واتس آب ” يظهر فيها ابتزاز واضح مقابل تعينها. الوسوم:بالفيديو, توظيفها, مقابل, مواطنة, وافد, يبتز
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17473 ] نشر منذ 8 دقائق
مهي بأول مره
ماخذينها حلا السوريين فالبلد
وفي نااس عاجبتهم الشغلة
كبلبلة واشغال للرأي العام
وسلامتكم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29867 ] نشر منذ 4 دقائق
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, صرنا غُرب في وطنا والغريب صاحب الدار ,,