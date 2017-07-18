 بالفيديو.. وافد سوري يبتز مواطنة مقابل توظيفها - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. وافد سوري يبتز مواطنة مقابل توظيفها

بالفيديو.. وافد سوري يبتز مواطنة مقابل توظيفها
طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوافد سوري يبتز مواطنة مقابل توظيفها.

أظهر مقطع الفيديو، محادثة بين وافد سوري ومواطنة عبر الـ ” واتس آب ” يظهر فيها ابتزاز واضح مقابل تعينها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 29867 ] نشر منذ 4 دقائق

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

,, صرنا غُرب في وطنا والغريب صاحب الدار ,,

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