بالفيديو.. وافد سوري يبتز مواطنة مقابل توظيفها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوافد سوري يبتز مواطنة مقابل توظيفها.

أظهر مقطع الفيديو، محادثة بين وافد سوري ومواطنة عبر الـ ” واتس آب ” يظهر فيها ابتزاز واضح مقابل تعينها.