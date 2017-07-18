" بي.بي.آي " للاستشارات: المملكة تدرس خفضًا أكبر لصادرات النفط - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت بتروليوم بوليسي انتليجنس ” بي.بي.آي ” للاستشارات التي مقرها بريطانيا في تقرير إلى عملائها بتاريخ 14 يوليو، إن منتجي أوبك يدرسون خيارات جديدة لتسريع استعادة سوق النفط لتوازنها.

وقال التقرير ” المملكة تدرس خفض صادراتها من جانب واحد بما يصل إلى مليون برميل يوميا إضافية مما سيبدد أثر زيادة الإمدادات الليبية والنيجيرية ” مضيفا أنه لم يُتخذ قرار نهائي في هذا الشأن بعد.

وقالت ” بي.بي.آي ” ، إن الخفض السعودي المحتمل سيأتي استجابة لطلب روسيا بفرض سقف على إنتاج ليبيا ونيجيريا.

وأضافت ” خيار ثالث أخف سيتطلب أن يجدد المنتجون التزامهم بمبادئ اتفاق نوفمبر 2016، ويبقوا على مستوى قوي للامتثال ” .

ولم يتسن لرويترز تأكيد أي من الخيارات التي طرحتها بي.بي.آي. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين سعوديين للتعقيب.

تجتمع لجنة تضم دولا من أوبك ومنتجين مستقلين في روسيا يوم الرابع والعشرين من يوليو تموز لمراجعة الاتفاق الذي أبرمه الجانبان لخفض الإنتاج.