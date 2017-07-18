" الغذاء والدواء " تصادر 60 جهازًا ومنتجًا طبيًا - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

شن مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال إجازة عيد الفطر 1438هـ، 18 جولة تفتيشية على منشآت أجهزة ومنتجات طبية في الرياض وجدة للتأكد من سلامة الأجهزة الطبية ومراقبة تنفيذ هذه المنشأت للشروط والأنظمة، حيث صادرت ” الهيئة ” 60 جهازاً ومنتجاً طبياً نظراً لعدم حصولها على شهادة الإذن بالتسويق في المملكة.

وأدرجت الإدارة التنفيذية للتسجيل والتراخيص بالهيئة 2447 منتجاً وجهازاً طبياً، قبلت منها 2333 منتجاً، ورفضت 114، ووافقت على إدراج 23 منشأة جديد، بينما علقت 12 أخرى لعدم اكتمالها، في حين استقبلت 70 طلباً لترخيص منشأة واستيراد وتوزيع منتجات، تم تصديق الترخيص لـ 24 طلباً فقط.

وطبق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء شروط وأنظمة السلامة على شحنات من الأجهزة والمنتجات الطبية الواردة عن طريق منافذ المملكة، حيث تم الأذن بفسح 506 شحنات منتجات بينما رُفضت 49 منها بسبب عدم التزام الموردين باشتراطات الفسح وعدم حصولهم على إذن بالتسويق بالمملكة ومخالفة اشتراطات النقل والتخزين للمواصفة الخاصة بالتردد الكهربائي.