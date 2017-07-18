انطلاق مهرجان جدة حكايتنا للتسوق والترفيه - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

ينطلق اليوم مهرجان جدة حكايتنا بتنظيم مجلس التنمية السياحي بمحافظة جدة وجمعية مراكز الأحياء بجدة والذي يستمر لمدة تسعين يوماً حيث سيكون على مساحة 50 ألف متر مربع على امتداد طريق الملك عبدالعزيز بجدة.

مهرجان جدة حكايتنا يُعد من أضخم المهرجانات في مدينة جدة ويتضمّن العديد من الفعاليات الممتعة لكافة أفراد العائلة بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى، ويضمّ المهرجان خيمة كبيرة للتسوّق وخيمة الأسر المنتجة الخاصة بالسيدات حيث الأعمال اليدوية المبدعة والمأكولات المتنوعة، كما يضم المهرجان قسمًا خاصًا بالمطاعم والمأكولات وقسم الترفيه والألعاب وحديقة الحيوان بالإضافة إلى خيمة العروض والمسرح حيث الجوائز والسحوبات اليومية والتي تتضمن الجوائز النقدية، السيارات، المجوهرات والتذاكر والكوبونات. كما يضم اول حديقة العاب في المهرجانات للأطفال عبارة مدينة الدب بلي ومدينة ترامبولين .

ويُعد المهرجان من أهمّ الوجهات العائلية في فترة الصيف حيث التسوّق للكبار والألعاب والترفيه للصغار ومن ثم المطاعم والمأكولات، وقد حرص القائمون على المهرجان على إتاحة جميع المرفقات التي تسهّل للعائلة الاستمتاع كـ دورات المياه والمصلى وجلسات العوائل.

ويُعتبر المهرجان داعمًا للأسر المنتجة حيث أقيمت خيمة كاملة للمنتجات اليدوية وبهذه المبادرة تساعد جمعية مراكز الأحياء على تكاتف المجتمع وتقوية الروابط الاجتماعية بالإضافة إلى تعزيز الدور السياحي لمدينة جدة.