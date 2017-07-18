أتيفو نتوركس تَطْلَقُ جيلاً جديداً من تقنية الخداع لتصيد القراصنة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أعلنت شركة “ أتيفو نتوركس ” Attivo Networks المتخصصة في مجال خداع المهاجمين والكشف عن التهديدات الأمنية عبر الإنترنت، عن شراكة استراتيجية مع شركة “ سبيكترامي ” Spectrami المتخصصة في مجال التوزيع ذي القيمة المضافة في المنطقة، لتقديم حلول الجيل المقبل من أدوات تصيد المهاجمين عبر أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتأتي حلول الجيل المقبل في وقت تتزايد فيه الاختراقات الأمنية على نحو متسارع، وتبرز الحاجة الملحة لكشف التهديدات التي قد تتجاوز الحدود الأمنية داخل الشبكة، وسيوفر أسلوب أتيفو للكشف عن التهديدات الإلكترونية برنامج خداع شامل يحقق كشفاً دقيقاً ومكثفاً للتهديدات والتعجيل بالاستجابة للهجمات الإلكترونية مثل أجهزة BOTs داخل الشبكة والاستجابة للتهديدات المستمرة المتقدمة APTs التي فاقت كافة أنظمة الوقاية الأخرى.

وتقول شركة “ أتيفو نتوركس ” إن الجيل المقبل يوفر نهجاً مختلفاً من خلال إتاحة حلول غير مخلة بالنظام، وقابلة للترقية ويمكنها أن تكشف وجود المهاجمين بكفاءة، وأن تحدد مقصدهم وأن توفر البيانات المطلوبة لوقف الهجوم.

ويشمل برنامج خداع المهاجمين مجموعة واسعة من تقنيات الخداع، والشراك الخداعية، وسيرفرات المشاركة، وهذه التقنيات مصممة لشبكات المستخدم ومراكز البيانات الكبيرة، وسحابة خدمات والبيئات المتخصصة مثل نظام التحكم الصناعي وأجهزة الشراء الإلكتروني وإنترنت الأشياء وشبكات الأجهزة الطبية.

وقال أناند تشودا العضو المنتدب لشركة “ سبيكترامي ” إنه مع تزايد الهجمات الإلكترونية من حيث حجمها ومعدل تكرارها، تواجه المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة خطراً وشيكاً، ولذلك فإن عدداً متزايداً من المؤسسات تعمل على إضافة تقنية خداع متقدمة إلى بنيتها الأساسية.

قدرات مبتكرة.

من جهته، قال أنس حندوس مدير التحالفات العالمية في شركة “سبيكترامي”: “ إننا نتطلع من خلال الشراكة مع أتيفو نتوركس عبر أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى تزويد المؤسسات بخيارات حلول فعالة للغاية ذات قدرات مبتكرة قائمة على خداع المهاجمين، وتوفر مستوى أمنياً متطوراً ضد التهديدات الإلكترونية المتقدمة ”.

وبدوره، أشار راي كافيتي نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في “ أتيفو نتوركس ” إلى أن الهجمات الإلكترونية الموجهة نحو أهداف معينة تتزايد بمعدل مثير للقلق، مما يؤكد أن هناك حاجة ملحة إلى استخدام أسلوب جديد للأمن الإلكتروني.

وأضاف: “المؤسسات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز وضعها الأمني، وأنه من خلال شراكتنا مع سبيكترامي والاستعانة بخبرتها وتقديمنا لحلول أمنية ثابتة عبر أسواق مختلفة ومجالات متعددة، فإننا سنساعد المؤسسات على سد الثغرات الأمنية وتطوير خط دفاعي حاسم وفعال للكشف عن المهاجمين عبر شبكة الإنترنت والرد عليهم ”.

وتمتلك “ سبيكترامي ” مجموعة شاملة من التقنيات والحلول المتخصصة التي تغطي أمن المعلومات والبنية التحتية لمراكز البيانات وشبكات اتصال البيانات وإدارة التخزين، وهي واحدة من أسرع الموزعين ذوي القيمة المضافة نمواً في دولة الإمارات وبريطانيا لخدمة الشبكة عبر أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ولها تواجد محلي في دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا والنمسا وهولندا.