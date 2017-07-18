الحريري: لا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري على عدم وجود أي تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري، قائلا: “ كفى مزايدة في موضوع الجيش ”.

وأوضح أن الجيش اللبناني هو المسؤول عن القتال في المنطقة الحدودية وداخل الاراضي اللبنانية، وعن حماية النازحين السوريين على الاراضي اللبنانية، لافتا الى ان المشكلة هي في عدم ترسيم الحدود بجرود عرسال.

كما أعلن الحريري أن الجيش يقوم بتحقيق بشأن وفاة السوريين بعرسال من خلال ثلاثة أطباء شرعيين مدنيين، على ان يتم اطلاع الرأي العام عليه فور صدوره، مبدياً ان الكلام مع النظام لن يحل مشكلة النازحين، والا لكانت حلت مع العراق ودول اخرى لها علاقات امنية مع النظام.