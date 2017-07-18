استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، شابا فلسطينيا قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية بزعم دهسه جنديين وفق ما أفاد مراسلنا.

وأطلق الجيش الرصاص على الشاب الذي كان يقود سيارة على مدخل بلدة بيت عينون شرقي الخليل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من جنوده أصيبا بجروح طفيفة جراء الهجوم.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا في الأيام الأخيرة، بعد هجوم قتل فيه 3 فلسطينيين وعسكريان إسرائيليان في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة الجمعة.

وعلى إثر ذلك أغلقت قوات الاحتلال المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ نصف قرن ومنعت إقامة صلاة الجمعة فيه ووضعت بوابات إلكترونية على مداخله، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون وأدى إلى اندلاع مواجهات تركزت في القدس.