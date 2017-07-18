فيلق الرحمن: مبادرة دمشق فارغة - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أعلن ” فيلق الرحمن ” أحد فصائل الغوطة بريف دمشق رفضه المبادرة التي أطلقها المجلس العسكري في غوطة دمشق برئاسة العقيد عمار النمر.

ووصف موافقة جيش الإسلام على المبادرة بـ ” المبادرة والبيانات الإعلامية الفارغة “.

وقال المتحدث باسم الفيلق، وائل علوان، أن المجلس العسكري منقسم على نفسه أصلاً، فهناك مجلسان الآن أحدهما تحت إمرة جيش الإسلام وهو من أطلق المبادرة.

واعتبر علوان أن جيش الإسلام يزايد إعلامياً على ” مبادرات فارغة ” ، بينما يتهرب من الحقوق وتحمل المسؤوليات في رد الهجمات، التي يقوم بها النظام السوري على الغوطة.

وقال: ” محاولة جديدة يقوم بها جيش الإسلام للمزايدة الإعلامية الفارغة والتهرب من رد الحقوق وتحمُّل مسؤولية الاعتداء على الغوطة الشرقية وبلداتها، وذلك من خلال مجلس عسكري قام بتشكليه والإنفاق عليه يتبع له بشكل مباشر “.

بدوره، رفض العقيد عمار النمر، قائد المجلس العسكري في الغوطة اتهامات المتحدث باسم فيلق الرحمن. وقال في تصريحات سابقة: “ما ذنبا أن مقرنا الرئيسي في دوما التي يسيطر عليها جيش الإسلام، هدفنا حل التشكيلات العسكرية وإلغاء كافة المسميات وإنشاء نواة جيش وطني سوري يكون بديلاً عن جيش لنظام السوري “.