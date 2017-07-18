رسميا.. استقبال المواطنات في الأحوال المدنية النسائي بالبكيرية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكدت الأحوال المدنية في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم، أنها بدأت استقبال المواطنات بشكل رسمي في المكتب المخصص للنساء الذي تم تدشينه.

وأوضحت أن المكتب يقدم جميع خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، بالإضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار الوثائق اللازمة لها.

وأكدت الأحوال المدنية استمرارها في تنفيذ خطة التوسع بافتتاح المكاتب النسائية بجميع مناطق المملكة لخدمة كافة المواطنات حسب توجيهات معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الأستاذ ناصر بن عبد الله العبدالوهاب.