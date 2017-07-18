بالصور.. جلسة تصوير لأم وابنتها تٌثير اعجاب المتابعين - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثارت مجموعة من الصور تم تداولها على مواقع التواصل الأجتماعي ، ترصد جلسة تصوير لأمّ وابنتها ترتديان نفس الملابس ، اعجاب الالكثيرين على الانترنت .

وظهرت الأم وابنتها الشابة وهما ترتديان نفس الملابس بالعديد من الألوان المختلفة والتقطتا الصور التذكارية لهما وهما يقفان بجانب بعضهما.