 بالصور.. جلسة تصوير لأم وابنتها تٌثير اعجاب المتابعين - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالصور.. جلسة تصوير لأم وابنتها تٌثير اعجاب المتابعين

بالصور.. جلسة تصوير لأم وابنتها تٌثير اعجاب المتابعين
نورة الشهري(صدى):

أثارت مجموعة من الصور تم تداولها على مواقع التواصل الأجتماعي ، ترصد جلسة تصوير لأمّ وابنتها ترتديان نفس الملابس ، اعجاب الالكثيرين على الانترنت .

وظهرت الأم وابنتها الشابة وهما ترتديان نفس الملابس بالعديد من الألوان المختلفة والتقطتا الصور التذكارية لهما وهما يقفان بجانب بعضهما.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29867 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب …

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة

ما أجمل الاحتشاام يزيد المرأة جمالا.

[ عدد التعليقات: 10202 ] نشر منذ 51 دقيقة

لاااااااااا اله الا الله
ايه هذولا الناس اللي يفتحون النفس ،

عاينو فالبنيه الله يحفظها كيف هي كتكوته ومكتكته تكتكت يفتح
النفس ويخلي الابتسامه مرسومه على الوجه
فرق بين أمها وأم الحريم اذا جتك لابسه برقع وقامت تخزّك خز ، ثم
اول سؤال تبادرك فيه ( انت وراك ناحف ووجهك مسمّر ) تقل جايه
تقيّمك وتتفقدك ماتسلم علاك
اهب ياوجهها

[ عدد التعليقات: 9391 ] نشر منذ 32 دقيقة

شكلهن فلسطينيات 😍
فكره حلوه والله 👍

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