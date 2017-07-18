بالصور.. جلسة تصوير لأم وابنتها تٌثير اعجاب المتابعين - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. جلسة تصوير لأم وابنتها تٌثير اعجاب المتابعين
أثارت مجموعة من الصور تم تداولها على مواقع التواصل الأجتماعي ، ترصد جلسة تصوير لأمّ وابنتها ترتديان نفس الملابس ، اعجاب الالكثيرين على الانترنت .
وظهرت الأم وابنتها الشابة وهما ترتديان نفس الملابس بالعديد من الألوان المختلفة والتقطتا الصور التذكارية لهما وهما يقفان بجانب بعضهما.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29867 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب …
نور[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
ما أجمل الاحتشاام يزيد المرأة جمالا.
برق[ عدد التعليقات: 10202 ] نشر منذ 51 دقيقة
لاااااااااا اله الا الله
ايه هذولا الناس اللي يفتحون النفس ،
عاينو فالبنيه الله يحفظها كيف هي كتكوته ومكتكته تكتكت يفتح
النفس ويخلي الابتسامه مرسومه على الوجه
فرق بين أمها وأم الحريم اذا جتك لابسه برقع وقامت تخزّك خز ، ثم
اول سؤال تبادرك فيه ( انت وراك ناحف ووجهك مسمّر ) تقل جايه
تقيّمك وتتفقدك ماتسلم علاك
اهب ياوجهها
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17473 ] نشر منذ 44 دقيقة
تدور لها خطيب بس بطريقة مبتكرة
عمومآ مين الي بيفتتح المزاد
انا ببتدي
راحت ب٢٠٠٠ الفين😂
أمل الطيار[ عدد التعليقات: 9391 ] نشر منذ 32 دقيقة
شكلهن فلسطينيات 😍
فكره حلوه والله 👍