مخزونات خام " أرامكو " والامارات في اليابان تقترب من 110 مليون برميل - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

أصدرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة في اليابان اليوم الثلاثاء بيانات توضح أن السعودية والإمارات العربية المتحدة تملكان مخزونات في اليابان تصل لنحو 110 ملايين برميل دون تغير عن الشهر السابق.

وتتيح حكومة اليابان سعة تخزين مجانا على أراضيها لشركة أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ويمكن لكل منهما تخزين ما يصل إلى حوالي 6.3 مليون برميل من النفط.

ومقابل حق التخزين المجاني تنال اليابان أولوية السحب من المخزونات في حالات الطوارىء وحق التعامل معها كمخزونات شبه حكومية وتحسب نصف الكمية ضمن احتياطيات الخام الوطنية الاستراتيجية.