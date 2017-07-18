" بتكوين " ترتفع أعلى 2200 دولار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تجاوزت ” بتكوين ” الخسائر التي سجلتها خلال عطلة نهاية الأسبوع وامتدت حتى أمس الإثنين، وتحولت للارتفاع متجاوزة 2200 دولار مجددًا، بعدما بدأ متعاملون في استخدام برنامج جديد لدعم عمليات التداول.

وسجلت العملة ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم في طوكيو إلى 2248 دولارًا قبل أن تتراجع قليلًا إلى 2232 دولارًا خلال منتصف التعاملات، بعدما هبطت إلى 1758 دولارًا في عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت العملة الرقمية عانت لأكثر من عامين من مشكلة تقييد أحجام التداول، الأمر الذي أعاق نمو سوقها وشجع ارتفاع عملات أخرى منافسة مثل ” إثريوم ” التي خطفت الضوء لبعض الوقت.

ويعد البرنامج الجديد المعروف باسم ” SegWit2x ” حلًا وسطًا لجانبي الخلاف المكون من مديري نظام ” بلوكشين ” والمطورين المعروفين باسم “كور” الذين يدعمون خلو المعاملات من التدخلات الخبيثة.

ورغم أن كلا الطرفين له منافع جراء هذا التوافق إلا أن عدم وجود سلطة مركزية في عالم “بتكوين” جعل التوصل إلى اتفاق أمرًا صعبًا وأجبرهما على الانتظار طويلًا.