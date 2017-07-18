صاحبة مقطع أوشيقر شهيرة السناب في قبضة الشرطة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنً الأجهزة المختصة بشرطة المنطقة رصدت عدة مقاطع فيديو متداوله عبر برامج التواصل الاجتماعي تضمنت ظهور امرأه تتجول في القريه التراثية بمركز أشيقر التابع لمحافظة شقراء بملابس غير محتشمة .

وأضاف أنه بناءً عليه ووفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تم تحديد هويتها، وبسماع أقوالها أقرت بقيامها بزيارة الموقع المنوه عنه رفق محرمها، وأن المقاطع المتداوله تم نشرها بواسطة حساب مٌضاف لديها دون علمها .

يذكر أن ” صدى ” انفردت بنشر القضية التي تجاوبت معها الأجهزة الأمنية، وجرى إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص .

رابط الخبر الكامل بالصور.. فتاة بملابس فاضحة تتجول في البر وقرية شعبية بضواحي الرياض