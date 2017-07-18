صاحبة مقطع أوشيقر شهيرة السناب في قبضة الشرطة - صحيفة صدى الالكترونية

صاحبة مقطع أوشيقر شهيرة السناب في قبضة الشرطة
كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنً الأجهزة المختصة بشرطة المنطقة رصدت عدة مقاطع فيديو متداوله عبر برامج التواصل الاجتماعي تضمنت ظهور امرأه تتجول في القريه التراثية بمركز أشيقر التابع لمحافظة شقراء بملابس غير محتشمة .
وأضاف أنه بناءً عليه ووفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تم تحديد هويتها، وبسماع أقوالها أقرت بقيامها بزيارة الموقع المنوه عنه رفق محرمها، وأن المقاطع المتداوله تم نشرها بواسطة حساب مٌضاف لديها دون علمها .
يذكر أن ” صدى ” انفردت بنشر القضية التي تجاوبت معها الأجهزة الأمنية، وجرى إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص .
رابط الخبر الكامل بالصور.. فتاة بملابس فاضحة تتجول في البر وقرية شعبية بضواحي الرياض
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29867 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
نفرات[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياحرام شفتو سوا ء الظن كيف طلعت ضايفه واحد ماتعرفه بسنابها وهو اللي فضحها لازم يجيبونه ويسجنونه ويغرمونه مليون ريال وهي تطلع براءه ومحرمها انشاء الله ما يطلقها دام انه هو الللي مصورها
باسم عبدالله[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفر الله العلي القدير واتوب اليه
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ 2 ساعتين
عذر اقبح من ذنب , سواء نشر او لم ينشر الشخص الذي اضفتيه ليس هو من ظهر في الصور الغير محتشمة انت من فعل ذلك , وانت من يجب ان يعاقب وليس هو
ナワール[ عدد التعليقات: 13444 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشق اكبرمن الرقعة 😒
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 1 ساعة
دام عزك يا مملكة الإنسانية
دول تصر على سفور النساء ليصبحن كسلعة لها صلاحية تنتهي وتهمش بعد انتهائها
ودولتنا تصر ان النساء جواهر ليست للعرض مدى الحياة
جمال الأنثى الحقيقي بسترها وحيائها
ام عمر[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 1 ساعة
اتوقع من كلبات تويتر تربيت الشوارع نطالب بعقوبه رادعه لكل تافهه عديمه تربايه
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3761 ] نشر منذ 1 ساعة
اللبس هذا ببلدهم عادي لكن ببلاد الحرمين لا روحي لبلدك والبسي اللي يعجبك وصوري براحتك اما ببلد الحرمين احترمي القوانين وتحجبي
نجود الشهري[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ياخذك ويريح المجتمع من أشكالك
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17473 ] نشر منذ 46 دقيقة
هالحين ماتدرين هااااااه
تعجبني هذي الي تهااااايط وترجع تتمسكن
وانه وانه
لاابوكي لا ابو من رباكي🤔
نورة[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 44 دقيقة
شكلها سعوديه بنت واحد جامد دام الهويه ماتحددت للعلن🙃