الحسابات الوهمية تكشف تآمر مرتزقة قطر على الوطن - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشفت الحسابات الوهمية المحاولات الحثيثة والفاشلة في نفس الوقت من قبل مرتزقة قطر لتشويه صورة المجتمع السعودي وتأليب الرأي العام بنشرالشائعات والأخبار المزيفة لإحداث بلبلة المقصود منها التغطية على الأزمة القطرية ودعم نظام الدوحة للإرهاب.

توقيت نشر هذه الشائعات يكشف تورط قطر في إطار سعيها الخبيث لبث أخبار كاذبة ووقائع قديمة معنونة بشكل مضلل للقارئ في محاولة منهم لإلباسها ثوب الحقيقة.

ويدل الأسلوب المتبع من قبلهم عن إفلاس الفكر وفقر الخيال، إذ إن الشارع والمواطن يدرك تماما الأهداف الخبيثة لمثل تلك الشائعات التي تهدف لتهييج الرأي العام.

ولا يخفى على أحد أن توقيت الترويج لمثل هذه الشائعات المغرضة يأتي متزامنا مع أزمة تتعرض لها قطر بعد مقاطعة المملكة لها إثر تبنيها لسياسات تمويل الإرهاب وإيواء واحتضان الإرهابيين ونقضها لتعهداتها باتفاق الخليج 2013.

يذكر أن وزير الإعلام والثقافة عواد العواد أكد أنه تم حصر أكثر من 23 ألف حساب مصطنعة، كانت قطر وراء هذه الحسابات التى تدعو إلى الفوضى فى المملكة وتأجيج الشارع.