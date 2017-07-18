فريق طبي بمستشفى القنفذة ينجح في استبدال مفصل عنق الفخذ - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي بقسم العظام بمستشفى جنوب القنفذة العام، من إجراء جراحتين لحالتين تعانيان من كسر في مفصل عنق الفخذ بسبب حوادث السقوط المنزلية.

واستبدل الفريق الطبي المفصل المكسور لعنق الفخذ بمفصل صناعي ” الباي بوللر” لكلا الحالتين.

وغادرت الحالة الأولى، وهي امرأة تبلغ من العمر 80 عاماً، المستشفى بصحة جيدة، وهي تمشي على قدميها لتمارس حياتها بشكل طبيعي مع المتابعة في عيادة العظام.

ولا يزال صاحب الحالة الثانية وهو رجل يبلغ من العمر 70 عاماً، منوماً بالمستشفى وحالته الصحية مستقرة.