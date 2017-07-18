بالفيديو.. مكافحة المخدرات بتبوك تكشف أضرار الكبتاجون والحشيش - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

عرضت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك، فيديوهات وثائقية قصيرة ضِمن فعاليات ” اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ” والمعرض الوقائي عن أضرار المخدرات والمسكرات الذي أقامه مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، الخطورة الناجمة عن تناول حبوب الكبتاجون ومادة الحشيش المخدر على جسم الإنسان وعقله؛ حيث حظيت مشاركة المكافحة بإشادات رواد المعرض.

ووجهت مكافحة المخدرات تحذيرتها من خلال الفيديوهات من خطورة تناول حبوب الكبتاجون التي تحتوي على مواد سامة أثبتت الدراسات احتواءها على مواد خطيرة تدمر الخلايا العصبية وتفرز مواد تُحدث إعاقة مستدمية؛ حيث تُعَد -وفقاً لمنظمة الصحة العالمية- أكثر المواد تأثيراً على العقل، ويقود تعاطي الكبتاجون إلى الهلوسة السمعية والبصرية والشعور بالاضطهاد، واضطراب الحواس، والشك في الأم والأخت والزوجة؛ فضلاً عن ارتكاب العنف، كما يقود إلى تكسر الأسنان، والفشل الكلوي، والنزيف، وعدم الاستقرار النفسي، والعزلة عن الناس، والعديد من الأمراض التي تصل بمتعاطيه إلى الوفاة.

وعرضت المقاطع الأضرارَ الكبيرة على متعاطي الحشيش؛ حيث تسبب تراكم المادة السامة على المخ والغدد التناسلية لمتعاطيه، وتلحق به كبيراً من الأضرار المزمنة، وأشار الفيديو إلى أن للحشيش تأثيراً مباشراً على عقل الإنسان ومشاعره وعواطفه، كما يسبب سرطانات الجهاز التنفسي، وتدهور وظائف الكبد، واضطراب الجهاز الهضمي.

كما يقود الحشيش المتعاطي إلى موجة خيالات، وكلام غير مترابط، وهيجان عاطفي، وفقدان الاتزان، مع تولد الأوهام، وبروز الهلوسة، والميل للهدوء حتى العجز الكامل عن فعل أي شيء والانحطاط التام، والنوم ثم اليقظة المندهشة، ويصل بالإنسان إلى الخرف المبكر، وضعف الجهاز المناعي، والهلاوس السمعية والبصرية، والشك، والأمراض العقلية، وأمراض السرطان، وتدمير الشخصية بخلق حالات انفعالية وجدانية مضطربة، وارتباط متعاطي الحشيش بجرائم القتل.

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