بالأسماء.. 13 بنكاً تستكمل إجراءات المشاركة في برنامج الصكوك الحكومية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

استكمل 13 بنكا في المملكة إجراءات المشاركة في برنامج الصكوك السعودية، بحسب ما أكده مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية.

وأوضح المكتب في بيان على موقع وزارة المالية أن البنوك التجارية المرخصة بالمملكة استكملت المتطلبات الداخلية التي تمكنها من المشاركة في برنامج صكوك حكومة المملكة، وهي:

– مصرف الإنماء

– البنك الأهلي التجاري

– البنك الأول

– بنك البلاد

– بنك الجزيرة

– بنك الخليج الدولي

– مصرف الراجحي

– بنك الرياض

– البنك السعودي البريطاني ” ساب ”

– البنك السعودي الفرنسي

– البنك السعودي للاستثمار

– البنك العربي الوطني

– مجموعة سامبا المالية.

وقدم مكتب إدارة الدين الشكر لجميع البنوك التجارية بالمملكة، فيما خص بالشكر مصرف الإنماء الذي ساعد المكتب في هيكلة الصكوك.

يذكر أن توقيت إنشاء برنامج الصكوك، وكذلك أي إصدار بموجب هذا البرنامج سيتم وفقا لتقدير وزارة المالية المفوضة بذلك، بموجب مرسوم الميزانية.