سامسونج تعمل على إعادة 157 طناً من المعادن النادرة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت شركة سامسونج إلكترونيكس اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم استعادة 157 طناً من المعادن النادرة من هواتف (جالاكسي نوت 7) الذكية التي سحبتها من السوق، وذلك للحد من الأثر البيئي للأجهزة المعرضة للاشتعال.

وقالت سامسونج في بيان: ” إنها تعتزم إعادة استخدام مكونات مثل كاميرا الهاتف والرقائق والشاشات كقطع غيار للأجهزة التي أرسلت للصيانة أو ستبيعها، كما ستستعيد معادن مثل الكوبالت والنحاس والذهب والفضة من المكونات التي لن تستخدم مرة أخرى “.

وتحاول أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم التغلب على آثار وتبعات سحب هواتف نوت 7 العام الماضي بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة وهو ما أفقد الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 5.4 مليار دولار.