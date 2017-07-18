أحد يكشف عن تفاصيل معسكره - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

كشف الجهاز الفني بنادي أحد بقيادة المدرب الوطني عبد الوهاب ناصر عن برنامج الفريق الأول لكرة القدم خلال معسكره بالقاهرة الذي يخضع فيه اللاعبون للمرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد 2017-2018.

وتغادر البعثة إلى القاهرة مساء غد الأربعاء من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وحددت إدارة النادي مدة المعسكر 14 يوما في مدينة السادس من أكتوبر حيث منتجع موفنبيك، وتعود البعثة يوم الثالث من أغسطس وينتظر أن يخوض الفريق الأول خمس مباريات ودية خلال فترة المعسكر ضد أندية سعودية ومصرية.

وتقرر أن يؤدي اللاعبون تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية من أجل رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين.

واطمأن الجهاز الفني على وجود قاعة للمحاضرات الفنية خاصة بالفندق، كما تم التأكد من جاهزية كل الإمكانات من ملاعب وأدوات تدريب.

يذكر أن أحد سيواجه الشباب في الجولة الأولى من دوري جميل يوم 12 أغسطس المقبل على استاد الامير فيصل بن فهد بالرياض.