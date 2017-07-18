هندي يقتل قائده العسكري بسبب الهاتف المحمول - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

أفادت مصادر عسكرية هندية بأن أحد الجنود قتل قائده بعد توبيخه لاستخدامه هاتفاً محمولاً بينما كان في الخدمة في القطاع الهندي من كشمير.

كان الميجور شيخار ثابا وبخ الجندي لاستخدامه هاتفه خلال ساعات العمل، وتحطمت شاشة الهاتف الذكي عندما حاول مصادرته، واشتد الشجار بينهما، فقام الجندي على إثره بإطلاق النار على الضابط من بندقيته الآلية.