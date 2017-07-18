إجراءات رادعة من إمارة جازان لحاملي مشاهد " تنقل " الوافدين - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أكّدت إمارة منطقة جازان، مجدّداً، عدم صلاحية المشاهد التعريفية المتداولة بين عدد من الوافدين؛ بهدف تسهيل تنقلاتهم والصادرة من بعض مشايخ وعرائف القبائل في المنطقة؛ لكونهم غير مخولين نظاماً بمثل هذه الإجراءات؛ ما يعرّض الموقعين والمصادقين عليها للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجنسية واللوائح التنفيذية المعمول بها لدى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة، محافظ صبيا، علي بن موسى زعلة؛ أن توجيهات أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ والمبلغة لمحافظي المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية على مدى السنوات الماضية واضحة وصريحة وتقضي باعتماد القبض على كل مَن يحمل مثل هذه المشاهد المخالفة وإبعاده لبلاده ما لم يكن لديه تصريح من الجهة المختصّة (الأحوال المدنية) يثبت بأن له معاملة مازالت تحت الإجراء، مع ضرورة إحضار المشايخ والعرائف المتورطين في منح هذه المشاهد، والنظر في وضعهم حسب الأنظمة والتعليمات.