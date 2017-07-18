المخلافي يشيد بموقف العرب الموحد في كسر أطماع إيران باليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قال عبدالملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية، إن التحالف العربي كسَرَ أطماع ‏إيران، وحالَ دون تحقيق نفوذها في اليمن؛ مثمّناً موقف التحالف الداعم والمساند للجيش الوطني ‏والمقاومة الشعبية وتضحيات القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي؛ حيث ساهم ذلك ‏الدعم في تحرير 80% من الأراضي اليمنية من سيطرة الميليشيات الانقلابية.‏

‏وأشاد المخلافي خلال لقائه بالعاصمة الجزائرية رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية ‏المعتمدين لدى الجزائر؛ بالموقف العربي والدولي الموحد الداعم للشرعية ودور التحالف ‏العربي، مشيرا إلى أن شعب ‏بلاده يرفض أن تحكمه ميليشيات متخلفة تدار من الخارج من قبل قوى إقليمية تسعى للتوسع ‏واستهداف الأمن القومي العربي.‏

وجدد موقف حكومته وانفتاحها مع كل ‏المقترحات التي تَقَدّم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ بشأن ‏تسليم ميناء ومحافظة الحديدة، وانسحاب الميليشيا الانقلابية منها، وإنشاء لجنة اقتصادية لاستلام ‏الموارد في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، وتحويل مرتبات موظفي الدولة كافة؛ لافتاً إلى ‏أن الانقلابيين أعلنوا رفضهم لتلك المقترحات وهو ما يعكس عدم رغبتهم في تحقيق السلام.‏

وقال وزير الخارجية اليمني: الحكومة اليمنية تتصرف بمسؤولية تجاه شعبها وتسعى ‏لتحقيق سلام حقيقي ومستدام؛ بينما الميليشيات لا تعترف بأي التزامات أو مسؤوليات تجاه الشعب ‏ولا تكترث لمعاناة السكان.

وأضاف: كل ما يقوم به الانقلابيون هو الاستمرار في الممارسات التي أدت إلى انتشار المجاعة في المناطق التي يسيطرون عليها، وتدمير ‏بنية وآليات التعليم، وانتشرت الأمراض وأخطرها وباء الكوليرا؛ وهم بذلك يستدعون الآفات ‏الثلاث (الفقر والجهل والمرض).‏

من جهتهم، أعرب السفراء العرب عن حرص دولهم على تحقيق السلام في اليمن ومواقف ‏حكوماتهم الثابتة والمبدئية في دعم الحكومة الشرعية؛ متمنين عودة الأمن والاستقرار لليمن ‏وتجاوز المرحلة المؤلمة.‏